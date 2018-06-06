6 июня. Mossovetinfo.ru – Московские власти по просьбе ФИФА перенесли праздничные мероприятия, посвященные Дню России, с Тверской улицы в городские парки, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Немерюк заверил, что вся запланированная праздничная программа будет выполнена, празднование Дня России пройдет в 20 городских парках.
Ранее сообщалось, что в рамках празднования Дня России на Тверской улице пройдет фестиваль «День России. Московское время». Планировалось на три дня перекрыть Тверскую улицу и прилегающие переулки, и сделать их пешеходной зоной. Однако 6 июня пресс-служба транспортного комплекса столицы сообщила, что все перекрытия отменяются.
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