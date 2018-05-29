29 мая. Mossovetinfo.ru – Московские власти намерены принять нормативные акты, которые запретят пронос ряда предметов в столичные школы, сообщил на съезде уполномоченных по правам ребенка заместитель директора департамента образования Москвы Игорь Павлов.



«Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы внутренними локальными актами в школах запретить, ввести ограничения проноса запрещенных предметов в образовательную организацию, под роспись родителей и всех участников образовательного процесса», - приводит слова Павлова ТАСС.



Данная мера связана с обеспечением безопасности. В последнее время в московских школах произошли два инцидента, в ходе которых в одной школе ребенок получил порез перочинным ножом, а в другой школе несколько детей пострадали в результате распыления слезоточивого газа из баллончика для самообороны.



Какие именно предметы будет запрещено проносить в школу, Павлов не уточнил, однако сообщил, что охранники в школах уже оснащены ручными металлодетекторами.