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Город (Москва и область)     15.03.2018 08:20

Власти Москвы пока не будут предоставлять льготную ипотеку участникам программы реновации

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Теги:  Марат Хуснуллин  Хуснуллин  реновация  жилье  ипотека  программа реновации жилья  программа реновации  снос пятиэтажек  переселение 

15 марта. Mossovetinfo.ru – Московские власти пока не будут предоставлять льготную ипотеку для участков программы реновации, которые хотят докупить дополнительные метры. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

«Ставки Центробанка из года в год падают, а количество ипотечных кредитов увеличивается», — пояснил Хуснуллин, отметив, что за год доля ипотечных кредитов на рынке новых домов значительно возросла.

«Мы разработали уже и утвердили положение о возможности дополнительной докупки квадратных метров. А уже брать человеку ипотеку или искать другие источники — это желания и возможности самого человека», - добавил заместитель мэра Москвы, которого цитирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что ставка по ипотеке для участков программы реновации может составить около семи процентов.

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Теги: 
Марат Хуснуллин  Хуснуллин  реновация  жилье  ипотека  программа реновации жилья  программа реновации  снос пятиэтажек  переселение 

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