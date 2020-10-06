6 октября. Mossovetinfo.ru - Московские власти пока не планируют вводить в столице пропускной режим из-за коронавируса, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заммэра Москвы Владимир Ефимов.
По словам Ефимова, пока необходимости вводить пропускной режим в Москве нет, и в мэрии очень надеются, что такая необходимость не возникнет.
Кроме того, по словам Ефимова, городские власти не принимали никаких решений и по поводу введения режима самоизоляции. Заммэра отметил, что при принятии таких решений мэрия будет опираться на количество заболевших и объем свободного коечного фонда, так как власти города не могут допустить, чтобы люди не получали медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что власти Москвы не исключают повторного введения в городе режима самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса.
11:23 Общество Более тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки
11:10 Мнения Вирусолог рассказал, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу
10:42 Общество В России за сутки выявлено близкое к рекордному число новых случаев коронавируса
10:30 Общество Опубликованы данные о новых случаях коронавируса по Москве
10:17 Город (Москва и область) Строительство Большой кольцевой линии метро ускорят
09:33 Город (Москва и область) Власти Москвы обсуждают повторное введение режима самоизоляции - СМИ
07:57 Власть Правительство изменило правила поддержки Фонда защиты прав дольщиков
07:40 В России Вопрос о переносе выборов в Госдуму на весну снят, они пройдут в сентябре 2021 года
00:14 Город (Москва и область) Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась - Собянин
23:55 Общество Аномальное тепло сохранится в Москве в течение недели
11:31 В России В России число новых случаев коронавируса за сутки превысило 10 000