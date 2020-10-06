6 октября. Mossovetinfo.ru - Московские власти пока не планируют вводить в столице пропускной режим из-за коронавируса, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заммэра Москвы Владимир Ефимов.



По словам Ефимова, пока необходимости вводить пропускной режим в Москве нет, и в мэрии очень надеются, что такая необходимость не возникнет.



Кроме того, по словам Ефимова, городские власти не принимали никаких решений и по поводу введения режима самоизоляции. Заммэра отметил, что при принятии таких решений мэрия будет опираться на количество заболевших и объем свободного коечного фонда, так как власти города не могут допустить, чтобы люди не получали медицинской помощи.



Ранее сообщалось, что власти Москвы не исключают повторного введения в городе режима самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса.