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Город (Москва и область)     06.10.2020 00:20

Власти Москвы пока не планируют вводить пропускной режим

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Теги:  коронавирус  пропускной режим  самоизоляция 

6 октября. Mossovetinfo.ru - Московские власти пока не планируют вводить в столице пропускной режим из-за коронавируса, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, пока необходимости вводить пропускной режим в Москве нет, и в мэрии очень надеются, что такая необходимость не возникнет.

Кроме того, по словам Ефимова, городские власти не принимали никаких решений и по поводу введения режима самоизоляции. Заммэра отметил, что при принятии таких решений мэрия будет опираться на количество заболевших и объем свободного коечного фонда, так как власти города не могут допустить, чтобы люди не получали медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что власти Москвы не исключают повторного введения в городе режима самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса.


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Теги: 
коронавирус  пропускной режим  самоизоляция 

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