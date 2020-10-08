8 октября. Mossovetinfo.ru - Московские власти пока не собираются вводить пропускной режим из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.



Начальник Главконтроля напомнил, что в Москве уже рекомендовали пожилым людям и людям, страдающим хроническими заболеваниями, без особой необходимости не выходить из дома, продлили осенние каникулы школьникам, а также обязали работодателей перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. Кроме того, Данчиков напомнил о необходимости соблюдать масочно-перчаточный режим в общественном транспорте, магазинах и при посещении других общественных пространств.



По словам Данчикова, власти рассчитывают, что уже введенных мер по борьбе с распространение коронавируса окажется достаточно, поэтому вопрос введения пропусков пока не рассматривается. Однако уже введенные меры должны строго выполнятся.