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Город (Москва и область)
08.10.2020, 14:39
Утром 8 октября в магазинах Москвы выявили более 70 нарушителей масочного режима
8 октября. Mossovetinfo.ru - В ходе утренних рейдов в московских магазинах выявили 73 случая нарушения масочного режима, сообщил журналистам начальник участковых уполномоченных полиции ОМВД по райо...
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Город (Москва и область)
08.10.2020, 11:53
Власти Москвы пока не собираются вводить пропускной режим
8 октября. Mossovetinfo.ru - Московские власти пока не собираются вводить пропускной режим из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного контрольного управлени...
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Город (Москва и область)
08.10.2020, 11:30
Опубликованы данные о новых случаях коронавируса в Москве
8 октября. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве выявлено 3 323 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Ранее сообщалось, что за сутки от коронавируса в Мос...