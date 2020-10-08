 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     08.10.2020 11:53

Власти Москвы пока не собираются вводить пропускной режим

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  ограничения  пропускной режим 

8 октября. Mossovetinfo.ru - Московские власти пока не собираются вводить пропускной режим из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.

Начальник Главконтроля напомнил, что в Москве уже рекомендовали пожилым людям и людям, страдающим хроническими заболеваниями, без особой необходимости не выходить из дома, продлили осенние каникулы школьникам, а также обязали работодателей перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. Кроме того, Данчиков напомнил о необходимости соблюдать масочно-перчаточный режим в общественном транспорте, магазинах и при посещении других общественных пространств.

По словам Данчикова, власти рассчитывают, что уже введенных мер по борьбе с распространение коронавируса окажется достаточно, поэтому вопрос введения пропусков пока не рассматривается. Однако уже введенные меры должны строго выполнятся.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  ограничения  пропускной режим 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

14:39 Город (Москва и область) Утром 8 октября в магазинах Москвы выявили более 70 нарушителей масочного режима

14:13 В мире Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк

12:19 Другое Суд по делу о нарушении санитарных норм на матче «Спартак» - «Зенит» состоится 12 октября

11:53 Город (Москва и область) Власти Москвы пока не собираются вводить пропускной режим

11:32 В России Более миллиона человек уже вылечились от коронавируса в России

Актуальные материалы

09:33 Город (Москва и область) Власти Москвы обсуждают повторное введение режима самоизоляции - СМИ

07:57 Власть Правительство изменило правила поддержки Фонда защиты прав дольщиков

07:40 В России Вопрос о переносе выборов в Госдуму на весну снят, они пройдут в сентябре 2021 года

00:14 Город (Москва и область) Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась - Собянин

23:55 Общество Аномальное тепло сохранится в Москве в течение недели

11:31 В России В России число новых случаев коронавируса за сутки превысило 10 000

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru