18 июня. Mossovetinfo.ru – Московские власти предложили внести изменения в закон об отходах и ряд других нормативно-правовых актов, для упрощения создания объектов инфраструктуры по хранению и переработке мусора, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.



Срок хранения мусора на полигонах предлагается увеличить с 11 месяцев до 7 лет.



Предлагается сократить санитарно-защитные зоны при строительстве сортировочных станций, объектов обезвреживания и перегрузки твердых коммунальных отходов, мусоросжигательных заводов, рассмотреть вопрос строительства временных площадок по хранению мусора в регионах России. Так, для мусоросжигательных заводов сократить санитарно-защитную зону до 300 метров (сейчас эта зона составляет 500 метров для заводов с мощностью обработки до 40 тысяч тонн в год и 1000 метров для заводов с мощностью выше 40 тысяч тонн). Кроме того, предлагается создание временных мусорных полигонов я других регионах страны, куда можно было бы вывозить мусор из Москвы и Петербурга. Предлагается, также создание экотехнопарков, в которых будут сортировать, обрабатывать и утилизовать отходы. Предлагается отменить публичные слушания при изменении вида разрешенного использования земель и заменить их на решение специальной комиссии.



Все изменения предлагается провести чтобы решить тяжелую ситуацию с отходами в Москве, так как в рамках действующего законодательства решение этой проблемы невозможно.