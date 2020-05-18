18 мая. Mossovetinfo.ru – Информация об утечке в открытый доступ персональных данных граждан, оштрафованных за нарушение режима самоизоляции, не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий Москвы.



Ранее стало известно, что паспортные данные граждан, оштрафованных в Москве за нарушение режима самоизоляции, оказались доступны для подбора на сайтах оплаты штрафов.



Как заявили в пресс-службе, скриншоты своих штрафов с номерами уникального идентификатора начислений (УИН) штрафов, по которым можно было узнать их персональные данные, в открытый доступ выкладывали сами нарушители. Поэтому ДИТ не несет ответственности за нарушение законодательства о защите персональных данных.



Кроме того, проверка начислений через УИН, которыми пользуются сайты по оплате штрафов, лежит вне функциональной деятельности департамента информационных технолгий, она проходит через Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).



Прокуратура Москвы в понедельник, 18 мая, начала проверку после сообщений СМИ об утечке личных данных граждан, оштрафованных за нарушение режима самоизоляции.