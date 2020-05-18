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Город (Москва и область)     18.05.2020 16:52

Власти Москвы прокомментировали информацию об утечке данных граждан, нарушивших режим самоизоляции

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Теги:  департамент информационных технологий  утечка  персональные данные 

18 мая. Mossovetinfo.ru – Информация об утечке в открытый доступ персональных данных граждан, оштрафованных за нарушение режима самоизоляции, не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий Москвы.

Ранее стало известно, что паспортные данные граждан, оштрафованных в Москве за нарушение режима самоизоляции, оказались доступны для подбора на сайтах оплаты штрафов.

Как заявили в пресс-службе, скриншоты своих штрафов с номерами уникального идентификатора начислений (УИН) штрафов, по которым можно было узнать их персональные данные, в открытый доступ выкладывали сами нарушители. Поэтому ДИТ не несет ответственности за нарушение законодательства о защите персональных данных.

Кроме того, проверка начислений через УИН, которыми пользуются сайты по оплате штрафов, лежит вне функциональной деятельности департамента информационных технолгий, она проходит через Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

Прокуратура Москвы в понедельник, 18 мая, начала проверку после сообщений СМИ об утечке личных данных граждан, оштрафованных за нарушение режима самоизоляции.


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Теги: 
департамент информационных технологий  утечка  персональные данные 

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