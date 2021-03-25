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Город (Москва и область)     25.03.2021 11:58

Власти Москвы прокомментировали возможность снятия ограничения на массовые мероприятия 9 мая

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Теги:  мэрия  коронавирус  COVID-19  ограничения  снятие ограничений 

25 марта. Mossovetinfo.ru — Решения о снятии тех или иных коронавирусных ограничений Власти Москвы будут принимать исходя из эпидемиологической обстановки, заявила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, сообщает «Подъем».

Пенькова отметила, что снятие ограничений в Москве происходит пошагово, исходя из динамики развития эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что власти Москвы рассматривают возможность снять ограничения на массовые мероприятия к концу апреля. Это позволит провести в Москве фестиваль традиционный уличный фестиваль «Пасхальный дар», а также массовые мероприятия, посвященные Дню Победы.

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Теги: 
мэрия  коронавирус  COVID-19  ограничения  снятие ограничений 

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