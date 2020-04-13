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Город (Москва и область)     13.04.2020 10:28

Власти Москвы рассказали, как отличить волонтеров от мошенников

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Теги:  волонтеры  мошенники 

13 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с распространением коронавируса в Москве активизировались мошенники, которые пытаются под видом волонтеров нажиться на доверчивости москвичей, сообщается на портале mos.ru.

В связи с этим власти Москвы напоминают, как отличить волонтера от мошенника.

Все волонтеры приходят только после обращения на горячую линию по коронавирусу +7 (495) 870-45-09, либо после обращения на горячую линию акции #Мывместе: +7 (800) 200-34-11. При этом, о своем приходе волонтер предупредит заранее.

Все волонтеры имеют при себе специальный бейдж и паспорт гражданина РФ.

Волонтер знает номер заявки и всегда сообщает ее в начале разговора. При этом волонтеры не заходят в дом или квартиру.

Волонтеры обеспечены всеми средствами защиты (одноразовая маска, перчатки, антисептики) и соблюдают социальную дистанцию в полтора-два метра.

Кроме того, личность волонтера можно проверить либо в волонтерском штабе по телефону +7 (495) 633-63-83, либо в московском штабе акции #Мывместе по телефону +7 (999) 898-16-18. Оператору надо будет назвать фамилию, имя и отчество волонтера и он проверит их по базе данных.


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Теги: 
волонтеры  мошенники 

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