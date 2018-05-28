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Город (Москва и область)     29.05.2018, 10:16

Власти Москвы рассказали о поливе деревьев и кустарников на благоустроенных улицах

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Теги:  озеленение  благоустройство  деревья 

29 мая. Mossovetinfo.ru – Работы по поливу деревьев и кустарников, высаженных в Москве в рамках программы благоустройства, является одним из главных видов работ по уходу за зелеными насаждениями в городе, сообщил в интервью РИАМО заммэра Москвы Петр Бирюков.

Норма полива рассчитывается отдельно для каждого растения, для чего проводится ежедневный мониторинг увлажненности почвы. Кроме того, на объем полива влияет также погода: в жаркие месяцы объем и частота полива увеличивается, во время дождей и при похолоданиях – сокращается. На полив 40-летней липы в жаркое время требуется до 60 литров воды, на полив 20-летнего клена – до 40 литров, при поливе кустарников требуется до 30 литров воды на квадратный метр.

Работы по поливу производятся поливальными машинами в ночное время. По словам Бирюкова, это делается в связи с тем, что ночью влага меньше испаряется, а спецтехника не мешает проезду автомобилей.


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Карта места

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Теги: 
озеленение  благоустройство  деревья 

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