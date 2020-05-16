16 мая. Mossovetinfo.ru – Говорить о сроках снятия ограничений, введенных в Москве из-за коронавируса, до 21-22 мая рано, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.



По словам Немерюка, после майских праздников необходимо посмотреть в течение двух недель на динамику развития ситуации с коронавирусом. Именно поэтому срок режима самоизоляции в Москве был продлен до 31 мая.



7 мая указом мэра Москвы Сергея Собянина введенный в Москве режим повышенной готовности был продлен до 31 мая. В тоже время, с 12 мая в Москве возобновили работу промышленные предприятия и строительные объекты.