Власти Москвы рассказали об объектах зимнего отдыха в городе

19 января. Mossovetinfo.ru – В Москве открыто в общей сложности около 4 тысяч объектов для зимнего отдыха - катков, лыжных трасс, мест для катания на санках и других, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Еще в декабре в Москве открылись катки с искусственным льдом, всего таких катков в Москве 215, шесть из них впервые открылись для посетителей.



Остальные объекты начали готовить после наступления устойчивой морозной погоды и установления стабильного снежного покрова.



Всего в Москве к настоящему моменту открыто 1,2 тысячи катков с естественным льдом, 267 площадок с ледяными горками и снежными городками, 21 лыжная база, семь горнолыжных склонов и 382 лыжные трассы. Кроме того, во дворах оборудованы 1,7 тысячи универсальных площадок для зимних видов спорта.



Бирюков напомнил, что в условиях пандемии необходимо соблюдать эпидемиологические нормы на объектах зимнего отдыха. Посетителям крупных объектов в обязательном порядке измеряют температуру, следят за количеством людей на объекте, в пунктах проката и раздевалка обязательно использование масок и перчаток.



