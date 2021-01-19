 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Город (Москва и область)     19.01.2021 09:41

Власти Москвы рассказали об объектах зимнего отдыха в городе

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  зимний отдых  катки  лыжные трассы 

19 января. Mossovetinfo.ru – В Москве открыто в общей сложности около 4 тысяч объектов для зимнего отдыха - катков, лыжных трасс, мест для катания на санках и других, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Еще в декабре в Москве открылись катки с искусственным льдом, всего таких катков в Москве 215, шесть из них впервые открылись для посетителей.

Остальные объекты начали готовить после наступления устойчивой морозной погоды и установления стабильного снежного покрова.

Всего в Москве к настоящему моменту открыто 1,2 тысячи катков с естественным льдом, 267 площадок с ледяными горками и снежными городками, 21 лыжная база, семь горнолыжных склонов и 382 лыжные трассы. Кроме того, во дворах оборудованы 1,7 тысячи универсальных площадок для зимних видов спорта.

Бирюков напомнил, что в условиях пандемии необходимо соблюдать эпидемиологические нормы на объектах зимнего отдыха. Посетителям крупных объектов в обязательном порядке измеряют температуру, следят за количеством людей на объекте, в пунктах проката и раздевалка обязательно использование масок и перчаток.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
зимний отдых  катки  лыжные трассы 

Возврат к списку

Лента новостей

09:41 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали об объектах зимнего отдыха в городе

09:17 Город (Москва и область) Лабораторные мощности резервного госпиталя в Сокольниках увеличили в 10 раз

08:40 В России Некоторые медики смогут выйти на пенсию раньше срока

19:15 Другое Минск лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею

19:05 Город (Москва и область) Подмосковье может войти в пилотный проект по введению электронных водительских прав

Актуальные материалы

08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса

11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года

11:30 Город (Москва и область) В Москве в 2021 году планируют построить более 100 домов по программе реновации

20:43 Общество Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

18:51 Мнения Собянин: Москва вернется к нормальной жизни в мае

08:46 Город (Москва и область) В Москве снова расширился список категорий, которые могут сделать прививку от COVID-19

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru