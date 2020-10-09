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Город (Москва и область)     09.10.2020 10:57

Власти Москвы рассматривают возможность закрытия баров и ночных клубов - СМИ

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Теги:  коронавирус  бары  ночные клубы  рестораны  ограничения  закрытие 

9 октября. Mossovetinfo.ru - Московские власти рассматривают возможность закрытия баров, ночных клубов и караоке, сообщает РБК со ссылкой на источник в мэрии Москвы.

При этом, речь о закрытии ресторанов, где люди едят и пьют за столиками пока не идет, вопрос только о барах и ночных заведениях с большим скоплением людей.

Данный шаг рассматривается как одна из мер по борьбе с коронавирусом, так как предыдущие принятые меры не привели к сокращению трафика в городе. По словам источника издания, если количество людей в городе не удастся сократить, то придется вводить жесткие ограничения, по аналогии с теми, которые вводились весной.

При этом не уточняется, по каким критериям те или иные заведения будут относить к тем, которые нужно закрыть, а какие смогут продолжить работу, так как в Москве много заведений со смешанным режимом работы, которые днем работают как рестораны, а вечером и ночью - как бары.


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Карта места

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Теги: 
коронавирус  бары  ночные клубы  рестораны  ограничения  закрытие 

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