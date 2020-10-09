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Город (Москва и область)
09.10.2020, 10:57
Власти Москвы рассматривают возможность закрытия баров и ночных клубов - СМИ
9 октября. Mossovetinfo.ru - Московские власти рассматривают возможность закрытия баров, ночных клубов и караоке, сообщает РБК со ссылкой на источник в мэрии Москвы. При этом, речь о закрыти...
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Город (Москва и область)
09.10.2020, 10:41
Опубликованы данные о новых случаях коронавируса в Москве
9 октября. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве выявлен 3 701 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 1424 ...
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Город (Москва и область)
09.10.2020, 10:23
В Москве заработал сервис подачи сведений о сотрудниках на «удаленке»
9 октября. Mossovetinfo.ru - Сервис для передачи данных о сотрудниках, переведенных на удаленную работу, заработал на портале mos.ru. С 12 октября московские работодатели обязаны будут кажд...