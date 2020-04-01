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Город (Москва и область)     01.04.2020 09:30

Власти Москвы разработали мобильное приложение для тех, кто лечится от коронавируса на дому

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Теги:  коронавирус  карантин  мобильное приложение 

1 апреля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы разработали мобильное приложение «Социальный мониторинг» для граждан, которые проходят лечение от коронавируса на дому, сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

После того, как граждане, у которых выявлен коронавирус, подпишут информированное согласие, им будет выдаваться техническое средство, или закрытая ссылка для пользования приложением. С помощью приложения будет контролироваться соблюдение режима изоляции.

Лысенко отметил, что использование нового приложения позволит избежать распространения коронавируса и обеспечить безопасность окружающих.


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Теги: 
коронавирус  карантин  мобильное приложение 

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