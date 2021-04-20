20 апреля. Mossovetinfo.ru — Перепланировка ежегодно происходит в десятках тысяч московских квартир, на портале
мэра и правительства Москвы рассказали для каких работ нужны согласования и как узаконить уже сделанный ремонт.
Правила перепланировки регулируются Жилищным кодексом РФ, санитарными и строительными нормами, а также рядом других нормативных документов. Согласно Жилищному кодексу, перепланировкой считаются любые работы, которые отражаются на техническом плане помещения. Такие работы необходимо согласовывать в Мосжилинспеции.
Ряд работ при перепланировке запрещен. В том числе снос несущих стен, увеличение санузла или кухни за счет площади комнат, объединение лоджии или балкона с жилой комнатой, уменьшение вентиляционного короба и другие. Всего в списке запрещенных работ при перепланировке 26 пунктов. Ознакомиться со списком можно здесь
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При этом несложный ремонт, который не приводит к значительным изменениям можно сделать без согласования. В частности, заменить сантехническое оборудование или заменить ламинат или линолеум на плитку.
Согласовывать перепланировку необходимо до начала работ. Проект перепланировки должна только проектная организация со статусом действительного члена саморегулируемой организации (СРО). При этом, в Мосжилинспекции создан каталог готовых проектов перепланировки, однако в таком случае эксперты должны на месте установить возможно ли проведение работ.
Если человек хочет узаконить уже сделанную перепланировку, ему необходимо заказать в проектной организации техническое заключение о допустимости и безопасности проведенных работ. После сбора всех документов необходимо подать заявление на портале mos.ru. При этом, придется заплатить штраф за незаконно проведенные работы.
С августа 2020 года госуслуга по согласованию перепланировки оказывается только в электронном виде. Решение о согласовании собственник получает примерно через 20 дней после отправки заявления.
За незаконную перепланировку установлен штраф в размере 2 – 2,5 тысячи рублей. При этом, если проведены работы из запрещенного списка, собственника обяжут за свой счет восстановить первоначальный вид помещения. Если собственник откажется, материалы дела передаются в суд.