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Город (Москва и область)     12.09.2019 11:42

Власти Москвы сменят руководство Парка Горького и парка «Зарядье»

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Теги:  парки  Парк Горького  парк Зарядье  кадры  назначения 

12 сентября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы намерены назначить новых руководителей в Парке Горького и парке «Зарядье» сообщает РБК со ссылкой на источник в столичной мэрии.

По данным издания, новым руководителем парка «Зарядье» будет назначен в прошлом известный телеведущий Иван Демидов. На посту директора «Зарядья» он сменит Павла Трехлеба.

В свою очередь, Трехлеб будет назначен директором Парка Горького. На этом посту он сменит главу «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева, который возглавляет Парк Горького в качестве временно исполняющего обязанности.

На новые должности Демидов и Трехлеб могут быть назначены в течение месяца.


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Теги: 
парки  Парк Горького  парк Зарядье  кадры  назначения 

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