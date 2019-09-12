12 сентября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы намерены назначить новых руководителей в Парке Горького и парке «Зарядье» сообщает РБК со ссылкой на источник в столичной мэрии.
По данным издания, новым руководителем парка «Зарядье» будет назначен в прошлом известный телеведущий Иван Демидов. На посту директора «Зарядья» он сменит Павла Трехлеба.
В свою очередь, Трехлеб будет назначен директором Парка Горького. На этом посту он сменит главу «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева, который возглавляет Парк Горького в качестве временно исполняющего обязанности.
На новые должности Демидов и Трехлеб могут быть назначены в течение месяца.
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