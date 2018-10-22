22 октября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы согласовали проведение акции «Возвращение имен» 29 октября около Соловецкого камня на Лубянской площади и 30 октября — около памятника «Стена скорби». Об этом сообщил глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
Ранее общество «Мемориал» заявило, что власти Москвы не разрешили провести 29 октября акцию у Соловецкого камня.
День жертв политических репрессий отмечается в России ежегодно 30 октября. Общество «Мемориал» ежегодно в течение 11 лет проводит 29 октября у Соловецкого камня акцию «Возвращение имен».
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