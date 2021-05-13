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Город (Москва и область)     13.05.2021 14:31

Власти Москвы удалили данные, полученные для оформления цифровых пропусков

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Теги:  цифровые пропуска  данные  департамент информационных технологий 

13 мая. Mossovetinfo.ru — Власти Москвы удалили данные, которые были получены при оформлении цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий.

Система цифровых пропусков была введена в Москве и Подмосковье с 15 апреля 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Цифровые пропуска необходимо было получать всем, кто передвигался по городу и области. Для получения пропуска необходимо было заполнить специальную форму.

С 9 июня 2020 года система цифровых пропусков в Москве была отменена.

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Теги: 
цифровые пропуска  данные  департамент информационных технологий 

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