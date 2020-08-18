18 августа. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы утвердили еще 17 стартовых площадок для программы реновации жилья, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на портале mos.ru.



Новые стартовые площадки расположены в 11 районах города в 6 административных округах. В общей сложности на них можно построить больше 311 тысяч квадратных метров жилья, что позволит расселить 62 пятиэтажки и предоставить новые квартиры в рамках программы реновации 11,3 тысячи москвичей.



Три новые стартовые площадки расположены в СВАО на улице Летчика Бабушкина, на Ленской улице и на 4-й улице Марьиной Рощи. Еще три новых стартовых площадки расположены в ВАО, на Открытом Шоссе и на Сиреневом бульваре (две площадки). В ТиНАО стартовые площадки расположены на улице 40 лет Октября и на Симферопольской улице, в ЗАО – на улице Кубинка, в ЮАО – на Каспийской улице.



Больше всего новых площадок утверждено в ЮВАО – 8. Они расположены на Жигулевской улице, на улице Шумилова, на Совхозной и 2-й Фрезерной улицах, на шоссе Фрезер, на улице Михайлова, на Зарайской улице и на 3-й Институтской улице.



Кроме того, из перечня исключены 6 ранее утвержденных стартовых площадок, так как были выявлены ограничения, которые препятствуют строительству.



Из перечня исключены пять площадок в ВАО – ТПУ «Открытое шоссе», на улице Михельсона, две площадки на улице Камова и площадка на улице Розы Люксембург, а также площадка на Болотниковской улице в ЮЗАО.



Таким образом, в перечне стартовых площадок в рамках программы реновации жилья, теперь насчитывается 464 площадки.