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Город (Москва и область)     22.10.2019 13:51

Власти Москвы утвердили программу бесплатных лекарств для сердечников

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Теги:  Сергей Собянин  Правительство Москвы  здравоохранение  лекарства  сердечно-сосудистые заболевания 

22 октября. Mossovetinfo.ru – Правительство Москвы утвердило программу обеспечения бесплатными лекарствами лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Как заявил мэр Москвы, сейчас в мире появилось много препаратов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако они стоят дорого и не всегда по карману покупателям. При этом принимать такие препараты нужно долго или даже пожизненно. В связи с этим принято решение закупать для бесплатного обеспечения 8 препаратов для трех групп больных.

Для лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с целью предотвращения повторного инфаркта будут закупать тикагрелор и прасугрел. Кроме того, срок бесплатной выдачи будет продлен с полугода, до года.

Для больных, страдающих мерцательной аритмией, с целью уменьшения риска развития инсульта будут закупать современные антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь): дабигатрана этаксилат, ривароксабан и апиксабан. Эти препараты обычно принимают пожизненно.

Для людей с повышенным уровнем холестерина в крови будут закупать гиполипидемические препараты, снижающие уровень холестерина: алирокумаб, эволокумаб и эзетимиб.

Бесплатные лекарства будут назначать только по медицинским показаниям, независимо от наличия или отсутствия инвалидности, или другого льготного статуса.

По прогнозам правительства Москвы, новая программа охватит примерно 80 тысяч москвичей. Бесплатные антикоагулянты начнут назначать больным уже ближайшие дни, остальные лекарства – с января 2020 года.


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Теги: 
Сергей Собянин  Правительство Москвы  здравоохранение  лекарства  сердечно-сосудистые заболевания 

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