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Город (Москва и область)     16.04.2020 19:05

Власти Москвы восстановили 220 тысяч ранее аннулированных цифровых пропусков ИП

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Теги:  цифровые пропуска  индивидуальное предпринимательство  аннулирование  восстановление 

16 апреля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы восстановили 220 тысяч цифровых пропусков индивидуальных предпринимателей, которые ранее были аннулированы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.

Сообщения о восстановлении пропусков придут предпринимателям на номера телефонов или адреса электронной почты, которые они указали при оформлении пропусков.

Ранее сообщалось, что московские власти аннулировали около 900 тысяч выданных ранее цифровых пропусков, из-за некорректных данных, введенных при оформлении.


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Теги: 
цифровые пропуска  индивидуальное предпринимательство  аннулирование  восстановление 

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