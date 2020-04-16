16 апреля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы восстановили 220 тысяч цифровых пропусков индивидуальных предпринимателей, которые ранее были аннулированы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.
Сообщения о восстановлении пропусков придут предпринимателям на номера телефонов или адреса электронной почты, которые они указали при оформлении пропусков.
Ранее сообщалось, что московские власти аннулировали около 900 тысяч выданных ранее цифровых пропусков, из-за некорректных данных, введенных при оформлении.
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