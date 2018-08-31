31 августа. Mossovetinfo.ru – Московские власти выставили на аукцион участок площадью в 4 гектара, расположенный в поселке Рогово в ТиНАО, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.



Начальная стоимость участка составляет 92,6 миллиона рублей. Участок будет отдан инвестору в аренду под строительство объектов пищевой промышленности и парковок.



Заявки на аукцион принимают до 8 октября, торги состоятся 11 октября.