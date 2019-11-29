29 ноября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы выступают против предоставления 50-процентной скидки на оплату штрафа за парковку, заявил в интервью «Коммерсанту» заммэра Москвы Максим Ликсутов.



По словам Ликсутова, 98-99% москвичей, которые пользуются платной парковкой, оплачивают ее вовремя. Система оплаты отработана, есть возможность исправить ошибку, или оплатить парковку позже, если забыл сделать это сразу. Штрафы за неоплаченную парковку получает очень небольшое количество автомобилистов, которые системно не оплачивают парковку, постоянно забывают ее оплатить или не оплачивают парковку из других соображений.



По мнению Ликсутова, штраф в пять тысяч рублей в отношении таких людей вполне оправдан и подстраиваться под них, позволяя им сэкономить на штрафах не имеет смысла.



Согласно федеральном Кодексу об административных правонарушениях, предусмотрен 50% дисконт на оплату штрафа. Однако в Москве это положение не действует. Ранее депутаты Мосгордумы обсудили с представителями АМПП возможность предоставить нарушителям скидку на оплату штрафа, если он будет оплачен в течение 20 дней.