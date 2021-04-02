Власти отменили строительство подземного гаража в центре Москвы

2 апреля. Mossovetinfo.ru — Градостроительно-земельная комиссия Москвы отменила строительство подземного гаража на Николоямской улице, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Москомстройинвеста.



Решение об отмене строительства было принято в связи с тем, что разрешение на строительство гаража не выдавалось, кроме того, за участок, на котором планировалось строительство гаража, накопился долг по аренде. В связи с этим, было решено договор аренды расторгнуть.



Договор аренды был заключен в 2013 году, инвестор планировал построить паркинг до 2019 года, однако это не было выполнено.



В настоящее время на данном участке находится плоскостная парковка. В дальнейшем планируется передать территорию для использования ГБУ «Жилищник».



ГЗК также отменила строительство подземного гаража в Коньково. Договор аренды был заключен еще в 2007 году и на этот участок также накопился долг по аренде. В настоящее время на участке расположено футбольное поле, его планируется оставить.