9 апреля. Mossovetinfo.ru – Московские власти обеспечат круглосуточный режим безопасности на тренировочных базах сборных во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков
«На тренировочных базах Подмосковья режим безопасности будет обеспечен 24 часа 7 дней в неделю. Это видеонаблюдение, патрулирование территории, контроль доступа, осмотр посетителей, досмотр транспортных средств, въезжающих на объект, безопасный коридор и многое другое», - сказал Терюшков, чьи слова приводит пресс-служба министерства.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня до 15 июля на 12 стадионах к 11 городах России. В Москве пройдут 12 матчей: 7 на стадионе «Лужники» и 5 на стадионе «Спартак». В Московской области матчи проводиться не будет. Там созданы тренировочные базы команд, где футболисты будут жить и готовиться к матчам.
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