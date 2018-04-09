Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     09.04.2018 22:25

Власти Подмосковья обеспечат круглосуточную охрану тренировочных баз ЧМ-2018

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Московская область  ЧМ-2018  чемпионат мира  футбол  чемпионат мира-2018  Подмосковье 

9 апреля. Mossovetinfo.ru – Московские власти обеспечат круглосуточный режим безопасности на тренировочных базах сборных во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков

«На тренировочных базах Подмосковья режим безопасности будет обеспечен 24 часа 7 дней в неделю. Это видеонаблюдение, патрулирование территории, контроль доступа, осмотр посетителей, досмотр транспортных средств, въезжающих на объект, безопасный коридор и многое другое», - сказал Терюшков, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня до 15 июля на 12 стадионах к 11 городах России. В Москве пройдут 12 матчей: 7 на стадионе «Лужники» и 5 на стадионе «Спартак». В Московской области матчи проводиться не будет. Там созданы тренировочные базы команд, где футболисты будут жить и готовиться к матчам.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Московская область  ЧМ-2018  чемпионат мира  футбол  чемпионат мира-2018  Подмосковье 

Возврат к списку

Лента новостей

22:25 Город (Москва и область) Власти Подмосковья обеспечат круглосуточную охрану тренировочных баз ЧМ-2018

21:51 Город (Москва и область) На Центральном павильоне ВДНХ после реставрации открылись скульптуры работы Мотовилова

21:47 Другое «Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби

19:28 Город (Москва и область) В Подмосковье в 2018 году зарегистрировано 30 случаев бешенства животных

18:08 Город (Москва и область) Wi-Fi-оператор метро Москвы устранил уязвимость, которая позволяла получить данные пользователей

Актуальные материалы

16:14 В мире США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства

21:37 Общество График модульных каникул в московских школах могут пересмотреть

19:25 Общество В рамках фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 бесплатных экскурсий

16:42 Происшествия Пожарная безопасность нарушена в 50% ТЦ Москвы и Подмосковья

08:51 В России Новую версию законопроекта о регулировании соцсетей внесли в Госдуму

07:56 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой ветки метро разгрузили «Петровско-Разумовскую» на 40%

15:11 В мире Более 1,7 миллиона билетов продано на матчи ЧМ-2018

14:43 В России Как россияне будут отдыхать в майские праздники в 2018 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru