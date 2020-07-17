17 июля. Mossovetinfo.ru – Власти Московской области могут провести сброс воды в Можайском водохранилище. В связи с тем, что оно может переполнится из-за дождей, сообщил на своей станице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



«Вы видите, что дожди в Подмосковье идут уже третьи сутки. Ситуация находится под контролем, все службы мобилизованы. Чтобы не было переполнения, планируем начать сброс воды в Можайском водохранилище», - написал губернатор Подмосковья.



Воробьев призвал жителей региона, которые проживают возле рек и водоемов быть наготове и держать при себе необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации. При этом, губернатор выразил надежду, что эвакуация не понадобится.