17 июля. Mossovetinfo.ru – Власти Московской области могут провести сброс воды в Можайском водохранилище. В связи с тем, что оно может переполнится из-за дождей, сообщил на своей станице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Вы видите, что дожди в Подмосковье идут уже третьи сутки. Ситуация находится под контролем, все службы мобилизованы. Чтобы не было переполнения, планируем начать сброс воды в Можайском водохранилище», - написал губернатор Подмосковья.
Воробьев призвал жителей региона, которые проживают возле рек и водоемов быть наготове и держать при себе необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации. При этом, губернатор выразил надежду, что эвакуация не понадобится.
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