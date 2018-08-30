30 августа. Mossovetinfo.ru – Правительство Московской области в ближайшее время внесет в Мособлдуму законопроект о сохранении льгот гражданам в возрасте 55-60 лет, сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



«В самое ближайшее время мы внесем поправки в Московскую областную думу, чтобы сохранить полностью льготы для 55-60 (лет) по ЖКХ, санаторно- курортному лечению, по компенсации телефонной связи и еще ряд льгот, в том числе, связанных с налогообложением», - заявил Воробьев.



В среду президент России Владимир Путин в своем обращении, посвященном пенсионной реформе, заявил, что граждане, которым предстояло выходить на пенсию в ближайшие два года, должны получить особые льготы, кроме того, Путин отметил, что рассчитывает на то, что все изменения на законодательном уровне будут приняты в регионах до того, как вступит в силу федеральный закон о пенсионной реформе.