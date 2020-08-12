12 августа. Mossovetinfo.ru – Департамент здравоохранения столицы опроверг информацию о том, что ребенок в Москве скончался в результате прививки от кори.



Ранее в интернете появилась информация, что ребенку в Зеленограде сделали прививку от кори, однако после вакцинации ему стало хуже и он умер.



В пресс-службе департамента заявили, что по предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка была вызвана внезапной остановкой сердца из-за врожденной тяжелой патологии и не связана с прививкой.



При этом подчеркивается, что прививку ребенку делали в специализированном медучреждении, которое, в том числе, специализируется на вакцинации детей с различными патологиями. Перед проведением прививки ребенок был осмотрен несколькими специалистами именно с учетом имеющейся патологии, и никаких противопоказаний к вакцинации выявлено не было. Родители дали согласие на проведение прививки, в свою очередь, им были даны рекомендации по поствакцинальному периоду.



Также отмечается, что смерть ребенка наступила через 3 дня после прививки, в то время как любые осложнения после прививок могут наступить в более ранний срок и не могут привести к смерти.



Также напоминается, что за десятки лет в России не было зафиксировано ни одного смертельного случая, связанного с прививкой от кори.