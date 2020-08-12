12 августа. Mossovetinfo.ru – Департамент здравоохранения столицы опроверг информацию о том, что ребенок в Москве скончался в результате прививки от кори.
Ранее в интернете появилась информация, что ребенку в Зеленограде сделали прививку от кори, однако после вакцинации ему стало хуже и он умер.
В пресс-службе департамента заявили, что по предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка была вызвана внезапной остановкой сердца из-за врожденной тяжелой патологии и не связана с прививкой.
При этом подчеркивается, что прививку ребенку делали в специализированном медучреждении, которое, в том числе, специализируется на вакцинации детей с различными патологиями. Перед проведением прививки ребенок был осмотрен несколькими специалистами именно с учетом имеющейся патологии, и никаких противопоказаний к вакцинации выявлено не было. Родители дали согласие на проведение прививки, в свою очередь, им были даны рекомендации по поствакцинальному периоду.
Также отмечается, что смерть ребенка наступила через 3 дня после прививки, в то время как любые осложнения после прививок могут наступить в более ранний срок и не могут привести к смерти.
Также напоминается, что за десятки лет в России не было зафиксировано ни одного смертельного случая, связанного с прививкой от кори.
17:51 В России Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель
17:08 Город (Москва и область) Власти заявили, что смерть ребенка в Москве не связана с прививкой от кори
15:07 Другое Эксперты: второй пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи» назначен неверно
14:53 В России Единый номер вызова экстренных служб «112» с 2021 года заработает по всей России
14:07 Общество У Михаила Ефремова диагностирован инсульт - адвокат
20:10 В мире Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, набрав почти 80% голосов - Exit poll
19:37 Общество Похолодание придет в Москве к середине августа
13:28 В мире ЕС решил пока не открывать границы для россиян
12:56 В мире Лукашенко получил от Путина письмо с изложением фактов о задержанных в Белоруссии россиянах
16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"
11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции