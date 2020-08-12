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Город (Москва и область)     12.08.2020 17:08

Власти заявили, что смерть ребенка в Москве не связана с прививкой от кори

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Теги:  Департамент здравоохранения  ребенок  смерть  вакцинация 

12 августа. Mossovetinfo.ru – Департамент здравоохранения столицы опроверг информацию о том, что ребенок в Москве скончался в результате прививки от кори.

Ранее в интернете появилась информация, что ребенку в Зеленограде сделали прививку от кори, однако после вакцинации ему стало хуже и он умер.

В пресс-службе департамента заявили, что по предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка была вызвана внезапной остановкой сердца из-за врожденной тяжелой патологии и не связана с прививкой.

При этом подчеркивается, что прививку ребенку делали в специализированном медучреждении, которое, в том числе, специализируется на вакцинации детей с различными патологиями. Перед проведением прививки ребенок был осмотрен несколькими специалистами именно с учетом имеющейся патологии, и никаких противопоказаний к вакцинации выявлено не было. Родители дали согласие на проведение прививки, в свою очередь, им были даны рекомендации по поствакцинальному периоду.

Также отмечается, что смерть ребенка наступила через 3 дня после прививки, в то время как любые осложнения после прививок могут наступить в более ранний срок и не могут привести к смерти.

Также напоминается, что за десятки лет в России не было зафиксировано ни одного смертельного случая, связанного с прививкой от кори.


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Теги: 
Департамент здравоохранения  ребенок  смерть  вакцинация 

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