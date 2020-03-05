5 марта. Mossovetinfo.ru – Еще в двух флагманских центрах «Мои документы» теперь можно оформить или переоформить водительские права в день обращения, сообщается на портале mos.ru.
Ранее такая услуга была доступна только во флагманском центре «Мои документы» в Южном административном округе, теперь услуга появилась во флагманских центрах Центрального и Юго-Западного административных округов.
Чтобы получить права за один день, необходимо предварительно записаться через портал mos.ru. Для получения прав необходимо предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. При переоформлении прав необходимо будет предоставить медицинскую справку. А при получении прав международного образца потребуется предоставить паспорт, российские права и фотографию.
Оформить или переоформить водительское удостоверение можно и в других центрах «Мои документы», но оформление прав в районных центрах госуслуг потребует 9 календарных дней.
08:49 В России В России изменят систему оплаты отпусков и больничных
08:20 Город (Москва и область) Во флагманских центрах «Мои документы» в ЦАО и ЮЗАО можно получить права за один день
17:15 В России Роскомнадзор начал блокировку фейковых сообщений в соцестях о коронавирусе
16:12 Город (Москва и область) Жилой дом по программе реновации построят в Тимирязевском районе до конца 2020 года
15:55 Общество В проекте «Активный гражданин» проголосуют за проекты благоустройства в Москве
20:23 Город (Москва и область) В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала
10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года