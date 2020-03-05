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Город (Москва и область)     05.03.2020 08:20

Во флагманских центрах «Мои документы» в ЦАО и ЮЗАО можно получить права за один день

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Теги:  Мои документы  флагманский центр  госуслуги  водительские права 

5 марта. Mossovetinfo.ru – Еще в двух флагманских центрах «Мои документы» теперь можно оформить или переоформить водительские права в день обращения, сообщается на портале mos.ru.

Ранее такая услуга была доступна только во флагманском центре «Мои документы» в Южном административном округе, теперь услуга появилась во флагманских центрах Центрального и Юго-Западного административных округов.

Чтобы получить права за один день, необходимо предварительно записаться через портал mos.ru. Для получения прав необходимо предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. При переоформлении прав необходимо будет предоставить медицинскую справку. А при получении прав международного образца потребуется предоставить паспорт, российские права и фотографию.

Оформить или переоформить водительское удостоверение можно и в других центрах «Мои документы», но оформление прав в районных центрах госуслуг потребует 9 календарных дней.


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Теги: 
Мои документы  флагманский центр  госуслуги  водительские права 

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