11 февраля. Mossovetinfo.ru – Волонтеры и аккредитованные оргкомитетом празднования 75-летия Победы журналисты смогут в праздничные дни бесплатно ездить в общественном транспорте Москвы, такое решение было принято Президиумом правительства Москвы во вторник, 11 февраля.



Бесплатный проезд для волонтеров и журналистов будет организован в наземной общественном транспорте, метро, МЦК, а также в пригородных электричках до московских аэропортов.



Транспортные компании, которые будут бесплатно перевозить волонтеров и журналистов, получат бюджетные субсидии для компенсации выпадающих доходов. При этом в московском транспорте субсидии будут выплачиваться по количеству совершенных поездок, а для юрлиц, осуществляющих железнодорожные перевозки - из расчета не более двух поездок на каждого волонтера и журналиста.