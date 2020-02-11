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Город (Москва и область)     11.02.2020 15:59

Волонтеры и журналисты смогут бесплатно ездить в московском транспорте в праздничные дни

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Теги:  75-летие Победы  волонтеры  журналисты  Правительство Москвы  общественный транспорт  бесплатный проезд 

11 февраля. Mossovetinfo.ru – Волонтеры и аккредитованные оргкомитетом празднования 75-летия Победы журналисты смогут в праздничные дни бесплатно ездить в общественном транспорте Москвы, такое решение было принято Президиумом правительства Москвы во вторник, 11 февраля.

Бесплатный проезд для волонтеров и журналистов будет организован в наземной общественном транспорте, метро, МЦК, а также в пригородных электричках до московских аэропортов.

Транспортные компании, которые будут бесплатно перевозить волонтеров и журналистов, получат бюджетные субсидии для компенсации выпадающих доходов. При этом в московском транспорте субсидии будут выплачиваться по количеству совершенных поездок, а для юрлиц, осуществляющих железнодорожные перевозки - из расчета не более двух поездок на каждого волонтера и журналиста.


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Теги: 
75-летие Победы  волонтеры  журналисты  Правительство Москвы  общественный транспорт  бесплатный проезд 

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