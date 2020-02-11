11 февраля. Mossovetinfo.ru – Волонтеры и аккредитованные оргкомитетом празднования 75-летия Победы журналисты смогут в праздничные дни бесплатно ездить в общественном транспорте Москвы, такое решение было принято Президиумом правительства Москвы во вторник, 11 февраля.
Бесплатный проезд для волонтеров и журналистов будет организован в наземной общественном транспорте, метро, МЦК, а также в пригородных электричках до московских аэропортов.
Транспортные компании, которые будут бесплатно перевозить волонтеров и журналистов, получат бюджетные субсидии для компенсации выпадающих доходов. При этом в московском транспорте субсидии будут выплачиваться по количеству совершенных поездок, а для юрлиц, осуществляющих железнодорожные перевозки - из расчета не более двух поездок на каждого волонтера и журналиста.
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