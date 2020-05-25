25 мая. Mossovetinfo.ru – Волонтеры в Москве с 13 мая смогут возобновить помощь 13 московским приютам для кошек и собак, сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
Волонтеры вновь смогут доставлять в приюты корма, лекарства и другие вещи, а также выгуливать животных.
Для посещения приютов волонтерам кроме цифрового пропуска необходимо будет оформить специальный ID волонтера в ГБУ «Мосволонтер».
Мэр Москвы отметил, что решение разрешить волонтерам вновь помогать приютам для животных было принято в рамках поэтапного смягчения ограничений по коронавирусу, в связи с тем, что ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшается.
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