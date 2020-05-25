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Город (Москва и область)     25.05.2020 17:02

Волонтёрам в Москве с 26 мая разрешено посещать приюты для животных

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Теги:  волонтеры  приюты  ограничения  снятие ограничений  Сергей Собянин 

25 мая. Mossovetinfo.ru – Волонтеры в Москве с 13 мая смогут возобновить помощь 13 московским приютам для кошек и собак, сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Волонтеры вновь смогут доставлять в приюты корма, лекарства и другие вещи, а также выгуливать животных.

Для посещения приютов волонтерам кроме цифрового пропуска необходимо будет оформить специальный ID волонтера в ГБУ «Мосволонтер».

Мэр Москвы отметил, что решение разрешить волонтерам вновь помогать приютам для животных было принято в рамках поэтапного смягчения ограничений по коронавирусу, в связи с тем, что ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшается.


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Теги: 
волонтеры  приюты  ограничения  снятие ограничений  Сергей Собянин 

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