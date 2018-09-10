10 сентября. Mossovetinfo.ru – Победу на выборах губернатора Московской области одержал действующий губернатор Андрей Воробьев, следует из данных Центризбиркома. По итогам обработки 99,98% протоколов, Воробьев набрал 62,52% голосов.



Другие кандидаты показали следующие результаты: Константин Черемисов (КПРФ) – 12,99%, Лилия Белова («Альянс Зеленых») – 7,51%, Кирилл Жигарев (ЛДПР) - 5,77%, Игорь Чистюхин («Справедливая Россия») - 4,63%, Борис Надеждин («Партия роста») - 4,36%.



Выборы губернатора Московской области прошли 9 сентября. Губернатор Подмосковья избирается сроком на 5 лет.