21 сентября. Mossovetinfo.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев отдал распоряжение главам городов региона запускать отопление в жилых домах, сообщает пресс-служба правительства Помдосковья.



В ходе совещания с руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов, Воробьев отметил, что несмотря на теплую погоду в дневное время, ночи уже холодные, поэтому необходимо начать подачу тепла в жилые дома «чтобы не морозить людей».



Губернатор Подмосковья также напомнил, что включать отопление на социальных объектах - в детских садах, школах, поликлиниках - в регионе начали с пятницы, 18 сентября.