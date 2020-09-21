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Город (Москва и область)     21.09.2020 17:33

Воробьев проучил начать включать отопление в жилых домах Подмосковья

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Теги:  Андрей Воробьев  Московская область  Подмосковье  отопление 

21 сентября. Mossovetinfo.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев отдал распоряжение главам городов региона запускать отопление в жилых домах, сообщает пресс-служба правительства Помдосковья.

В ходе совещания с руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов, Воробьев отметил, что несмотря на теплую погоду в дневное время, ночи уже холодные, поэтому необходимо начать подачу тепла в жилые дома «чтобы не морозить людей».

Губернатор Подмосковья также напомнил, что включать отопление на социальных объектах - в детских садах, школах, поликлиниках - в регионе начали с пятницы, 18 сентября.


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Теги: 
Андрей Воробьев  Московская область  Подмосковье  отопление 

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