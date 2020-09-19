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Город (Москва и область)     19.09.2020 19:25

Воробьев: пять лет назад в Подмосковье было 44 детских дома, сейчас - 9

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Теги:  Московсая область  Воробьев  детдом  Павлюченко  власть  эффективность 

19 сентября. Mossovetinfo.ru - Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к концу года в Подмосковье останется восемь детских домов, хотя пять лет назад в Подмосковье было 44.

"Пять лет назад в Подмосковье было 44 детских дома. Сегодня их осталось девять, а к концу года будет восемь", сообщил в субботу 19 сентября А.Воробьев в своих аккаунтах в соцсетях после посещения детского дома "Доверие" в Щелкове.

В этот детдом Воробьев приехал с Романом Павлюченко. "Мы приехали в детский дом «Доверие» в Щелкове. Только в этом году новые семьи приобрели 13 его воспитанников. Большинство ребят здесь — фанаты «Спартака». Спасибо Роме Павлюченко за то, что нашел время и навестил детей", - сообщил Воробьев.

Губернатор отметил, что детдома в Подмосковье сделаны по семейному типу. "Наши детские дома сделаны по семейному типу — они похожи на квартиры, со спальнями, кухнями и другими комнатами. Важно помочь ребятам, оставшимся без родителей, адаптироваться и быть готовыми к взрослой жизни", - сообщил губернатор Московской области.


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Теги: 
Московсая область  Воробьев  детдом  Павлюченко  власть  эффективность 

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