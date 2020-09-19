Воробьев: пять лет назад в Подмосковье было 44 детских дома, сейчас - 9

19 сентября. Mossovetinfo.ru - Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к концу года в Подмосковье останется восемь детских домов, хотя пять лет назад в Подмосковье было 44.



"Пять лет назад в Подмосковье было 44 детских дома. Сегодня их осталось девять, а к концу года будет восемь", сообщил в субботу 19 сентября А.Воробьев в своих аккаунтах в соцсетях после посещения детского дома "Доверие" в Щелкове.



В этот детдом Воробьев приехал с Романом Павлюченко. "Мы приехали в детский дом «Доверие» в Щелкове. Только в этом году новые семьи приобрели 13 его воспитанников. Большинство ребят здесь — фанаты «Спартака». Спасибо Роме Павлюченко за то, что нашел время и навестил детей", - сообщил Воробьев.



Губернатор отметил, что детдома в Подмосковье сделаны по семейному типу. "Наши детские дома сделаны по семейному типу — они похожи на квартиры, со спальнями, кухнями и другими комнатами. Важно помочь ребятам, оставшимся без родителей, адаптироваться и быть готовыми к взрослой жизни", - сообщил губернатор Московской области.