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Город (Москва и область)     14.09.2021 12:06

Воробьев заявил о закрытии общежития для мигрантов в Сергиевом Посаде

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Теги:  Андрей Воробьев  Московская область  мигранты  общежитие  закрытие 

14 сентября. Mossovetinfo.ru – Общежитие для мигрантов в Бужаниново, Сергиево-Посадского городского округа, будет закрыто уже сегодня, об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев отметил, что некоторые преступления вызывают особый общественный резонанс из-за своей циничности и жестокости.

«Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против – ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано», - написал губернатор Подмосковья.

Ранее возле общежития произошел стихийный сход местных жителей, которые потребовали закрыть его после того, как стало известно об убийстве пенсионерки двумя мигрантами. Глава местного муниципалитета заявил, что власти намерены провести встречу с собственником общежития и потребовать его закрытия.

Воробьев также отметил, что безопасность местных жителей не должна ставиться под угрозу, поэтому в ближайшие дни правоохранители проверят все подобные места.

Губернатор также подчеркнул, что каждый год в Россию приезжают сотни тысяч мигрантов, большинство из них честно и тяжело трудится, чтобы прокормить свои семьи. Однако правонарушения и преступления, совершаемые мигрантами, будут жестко пресекаться.

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Карта места

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Теги: 
Андрей Воробьев  Московская область  мигранты  общежитие  закрытие 

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