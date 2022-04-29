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Город (Москва и область)     29.04.2022 17:27

Воздержаться на майские праздники от ношения и транспортировки оружия в Москве рекомендует Росгвардия

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Теги:  Москва  Росгвардия  оружие  праздники  запрет 

29 апреля, Mossovetinfo.ru - В период с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая 2022 года рекомендуется воздержаться от ношения и транспортировки оружия на всей территории г. Москвы, - сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Москве.

В Росгвардии напомнили, что в соответствии с законом «Об оружии», запрещается ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий.

В пресс-службе Росгвардии также уточнили, что посещение массовых публичных мероприятий с любыми видами оружия, в том числе на приобретение которого не требуется специального разрешения или лицензии, а также нахождение с ним на объектах задействованной инфраструктуры, включая места временного проживания - например, гостиницы, - будет исключено.

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Теги: 
Москва  Росгвардия  оружие  праздники  запрет 

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