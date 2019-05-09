9 мая. Mossovetinfo.ru – Воздушная часть парада в честь Дня Победы, который проходит в эти минуты на Красной площади, отменена из-за непогоды. Об этом сообщает Первый канал.



Самолеты и вертолеты, которые должны были принять участие в параде, вернутся на аэродромы базирования.



Планировалось, что в параде примут участие 74 самолета и вертолета.