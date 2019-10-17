17 октября. Mossovetinfo.ru – Работы по благоустройству территорий завершились возле пяти станций Московских центральных диаметров, сообщается на портале mos.ru.



Работы завершились возле станций Тимирязевская, Фили, Новодачная, Щербинка и Остафьево.



На благоустроенных территориях обновили покрытие тротуаров и проезжей части, разбили газоны, установили новый бордюрный камень, поставили новые светильники, организовали велодорожки.



На прилегающих к платформам улицах установили 7 современных остановочных павильонов для общественного транспорта, на которых можно зарядить телефон, воспользоваться бесплатной сетью Wi-Fi, воспользоваться навигационными картами и схемами для построения оптимального маршрута.



В общей сложности было благоустроено 12,4 гектара прилегающей к станциям территории. В результате дорога к станциям стала безопаснее, удобнее и доступнее.



Станции Тимирязевская, Фили и Новодачная войдут в маршрут МЦД-1 «Одинцово – Лобня», станции Щербинка и Остафьево – в маршрут МЦД-2 «Нахабино – Подольск». Запуск двух первых маршрутов МЦД запланирован на конец 2019 года.