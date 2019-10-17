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Город (Москва и область)     17.10.2019 08:23

Возле пяти станций МЦД завершилось благоустройство территорий

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Теги:  МЦД  станции  благоустройство 

17 октября. Mossovetinfo.ru – Работы по благоустройству территорий завершились возле пяти станций Московских центральных диаметров, сообщается на портале mos.ru.

Работы завершились возле станций Тимирязевская, Фили, Новодачная, Щербинка и Остафьево.

На благоустроенных территориях обновили покрытие тротуаров и проезжей части, разбили газоны, установили новый бордюрный камень, поставили новые светильники, организовали велодорожки.

На прилегающих к платформам улицах установили 7 современных остановочных павильонов для общественного транспорта, на которых можно зарядить телефон, воспользоваться бесплатной сетью Wi-Fi, воспользоваться навигационными картами и схемами для построения оптимального маршрута.

В общей сложности было благоустроено 12,4 гектара прилегающей к станциям территории. В результате дорога к станциям стала безопаснее, удобнее и доступнее.

Станции Тимирязевская, Фили и Новодачная войдут в маршрут МЦД-1 «Одинцово – Лобня», станции Щербинка и Остафьево – в маршрут МЦД-2 «Нахабино – Подольск». Запуск двух первых маршрутов МЦД запланирован на конец 2019 года.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  станции  благоустройство 

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