30 октября. Mossovetinfo.ru – В приложении «Госуслуги Москвы» появилась возможность заказать для своих детей определенные блюда из меню школьной столовой, сообщается на портале mos.ru.



При этом, в отношении каждого предлагаемого блюда родители могут увидеть его состав, калорийность, а также соотношение жиров, белков и углеводов.



Сформировать график питания своего ребенка можно сразу на ближайшие две недели. При этом, не позже, чем за три дни до получения питания, выбранное меню можно отредактировать или удалить или составить новое. Также есть возможность настроить автоматическое повторение меню на тот или иной срок (по умолчанию - до конца учебного года).



В настоящий момент услуга работает для 640 школьных столовых. В 2021 году планируется подключить к сервису и остальные школьные столовые Москвы.