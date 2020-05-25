25 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве в понедельник возобновили работу 88 центров госуслуг «Мои» документы». С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.
На данный момент центы оказывают только те услуги, которые нельзя получить электронном виде.
Для посещения МФЦ необходима предварительная запись.
Центры «Мои Документы» открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы – с 10:00 до 22:00.
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