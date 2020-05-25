25 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве в понедельник возобновили работу 88 центров госуслуг «Мои» документы». С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.



На данный момент центы оказывают только те услуги, которые нельзя получить электронном виде.



Для посещения МФЦ необходима предварительная запись.



Центры «Мои Документы» открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы – с 10:00 до 22:00.