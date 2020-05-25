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Город (Москва и область)     25.05.2020 08:06

Возобновили работу 88 центров госуслуг «Мои» документы»

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Теги:  Мои документы  коронавирус  центры госуслуг  МФЦ 

25 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве в понедельник возобновили работу 88 центров госуслуг «Мои» документы». С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.

На данный момент центы оказывают только те услуги, которые нельзя получить электронном виде.

Для посещения МФЦ необходима предварительная запись.

Центры «Мои Документы» открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы – с 10:00 до 22:00.


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Теги: 
Мои документы  коронавирус  центры госуслуг  МФЦ 

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