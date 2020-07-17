17 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве возобновились работы по строительству Юго-Восточной хорды в районе Москворечье-Сабурово, на участке, где были выявлены следы радиации сообщает РБК со ссылкой на директора ФГУП «Радон» Алексея Лужецкого и директора ГКУ «Управление дорожно-мостовогостроительства» («УДМС») Василия Десяткова.



ФГУП «Радон» завершило рекультивацию участка, зараженный грунт был вывезен на полигон в Московской области. После завершения работ участок был проверен специалистами Роспотребнадзора, которые дали заключение, что он полностью соответствует всем нормам и правилам. Никакой опасности для населения участок больше не представляет.



Уже готова вся разрешительная документация на продолжение строительства ЮВХ, участок передан подрядчику. При этом, ФГУП «Радон» будет вести радиоэкологический мониторинг участка в ходе строительных работ.



В полосу отвода будущей хорды попал участок земли, на котором в 50-60-е годы XX века завод полиметаллов складировал радиоактивные отходы. Позднее эта загрязненная территория была передана городу. В январе 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы приняли решение ликвидировать радиоактивный могильник и провести рекультивацию участка. Для этого был заключен договор с ФГУП «Радон».



Юго-Восточная хорда пройдет через 10 районов Москвы и пересечет несколько вылетных магистралей: Рязанский проспект, Волгоградский проспект, Каширское шоссе, Липецкую улицу и Варшавское шоссе. После пересечения МКАД новая трасса выйдет также на магистраль Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Общая протяженность ЮВХ составит 36 километров, из которых 11 километров придется на действующие дороги.