Возобновление работы магазинов стройматериалов в Подмосковье переносится

17 мая, Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области подписал постановление о приостановке работы стационаров и полустационаров организаций соцобслуживания и переносе возможного возобновления работы магазинов стройматериалов.



В соответствии с постановлением, опубликованном на официальном портале правительства Московской области, возможное возобновление работы магазинов стройматериалов переносится с 18 на 25 мая 2020 года.



С 12 мая 2020 года по 31 мая 2020 года приостановлена (ограничена) деятельность отделений организаций социального обслуживания.



В то же время, с 18 мая 2020 года в Московской области начнут работать промышленные предприятия и возобновится бюджетное строительство.