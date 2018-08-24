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Город (Москва и область)     24.08.2018 08:36

Врач предупредил москвичей об осенней депрессии

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Теги:  здравоохранение  депрессия 

24 августа. Mossovetinfo.ru – Повышенный риск появления депрессии у эмоциональных людей наступит в Москве осенью, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на главного внештатного специалиста психиатра столичного департамента здравоохранения Георгия Костюка.

По словам Костюка, осенняя погода с малым количеством солнечных дней и увядающая природа создают депрессивную предрасположенность для людей, подверженных этому заболеванию. Другой пик депрессий приходится на весеннее время. При этом Костю считает, что на общих показателях заболеваемости весеннее и осеннее обострение отражаются не сильно.

Костюк отметил, что в Москве депрессивными расстройствами страдает около 6% населения, подобный же процент наблюдается и в других странах Европы. При этом в России в случае депрессии люди не обращаются к врачам. Также Костюк рассказал, что депрессия является базовой причиной для наркомании, суицида и соматических расстройств.

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Теги: 
здравоохранение  депрессия 

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