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Город (Москва и область)     02.12.2020 02:30

Временная отмена движения на участках метро Москвы для интеграции с новыми станциями БКЛ

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Теги:  БКЛ  станции  интеграция  метро  закрытие  компенсационные маршруты 

2 декабря. Mossovetinfo.ru - Дептранс анонсировал ограничение движения на нескольких участках метро Москвы в середине декабря для с подготовкой к открытию новых станций и их интеграции с Большой кольцевой линией (БКЛ). Власти Москвы намерены ускорить строительство БКЛ, как приоритетного проекта.

С 12 по 14 декабря не будет движения на участке «Нижегородская» – «Лефортово» Некрасовской линии. По участку «Нижегородская» – «Авиамоторная» – «Лефортово» в дни ограничений будет ходить автобус КМ.

С 12 по 22 декабря будут закрыты станции «Хорошёвская» и «Шелепиха» БКЛ и Солнцевской линии.
На участке «ЦСКА» – «Савёловская» поезда будут ходить с увеличенным интервалом.
На участке «ЦСКА» – «Парк Победы» движения поездов не будет.
На Солнцевской линии поезда, следующие от «Рассказовки» в центр, после «Парка Победы» поедут до станции «Деловой центр» – она станет конечной.
На период закрытия вводится бесплатный автобус КМ на участке МЦК Хорошёво – «Полежаевская» – «ЦСКА».

Более подробные маршруты смотрите на прикрепленных к новости картах-схемах.


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Карта места

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Теги: 
БКЛ  станции  интеграция  метро  закрытие  компенсационные маршруты 

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