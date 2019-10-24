24 октября. Mossovetinfo.ru – Временная схема движения введена в районе реконструкции Волоколамского шоссе на участке от МКАД до реки Сходня, сообщает «Российская газета» со ссылкой на первого замруководителя департамента строительства Москвы Петра Аксенова.



По словам Аксенова, временная схема движения согласована со всеми заинтересованными органами и должна облегчить дорожную ситуацию в районе реконструкции.



Кроме того, в районе работ действует специальная комиссия с участием представителей ГКУ «УДМС», ЦОДД, ПАО «Мостотрест» и Департамента транспорта Москвы, которая будет прорабатывать дополнительные меры для улучшения дорожной ситуации в районе работ.



На первом этапе реконструкции данного участка Волоколамского шоссе предстоит построить опоры эстакады прямого хода, подпорную стенку дороги, а также демонтировать старый пешеходный переход и построить новый.