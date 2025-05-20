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Город (Москва и область)     22.05.2025 10:35

Временные ограничения третий раз введены в аэропорту Домодедово

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Теги:  аэропорт  Москва  ограничения  БпЛА  Беспилотники  Украина  СВО  Собянин 

22 мая — Mossovetinfo.ru — Временные ограничения третий раз введены сегодня на работу московского аэропорта Домодедово, сообщила Росавиация. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 09:54 мск введены в аэропорту Домодедово. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», - говорится в сообщении.

Ранее сегодня аэропорт Домодедово дважды приостанавливал работу. Ограничения вводились и в других аэропортах столицы.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки еще двух беспилотников.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - сообщил Собянин в 10:21 мск.

Ранее сообщалось, что 35 беспилотников ликвидированы минувшей ночью над территорией Московского региона и также девять БпЛА – над территорией Московского региона минувшим вечером.

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Теги: 
аэропорт  Москва  ограничения  БпЛА  Беспилотники  Украина  СВО  Собянин 

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