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Город (Москва и область)
22.05.2025, 10:35
Временные ограничения третий раз введены в аэропорту Домодедово
22 мая — Mossovetinfo.ru — Временные ограничения третий раз введены сегодня на работу московского аэропорта Домодед...
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Город (Москва и область)
22.05.2025, 09:44
35 беспилотников ликвидированы минувшей ночью над территорией Московского региона – Минобороны
22 мая — Mossovetinfo.ru — В период с 00.00 до 05.30 мск над территорией Московского региона дежурными средствами ПВО унич...
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Город (Москва и область)
20.05.2025, 18:46
20 июня еще на 58 участков улиц будет расширена зона действия динамического тарифа на парковку
20 мая — Mossovetinfo.ru — С 20 июня динамический тариф на парковку автотранспорта заработает еще на 58 участках улиц М...