Временные отключения горячей воды в Москве в 2021 году начнутся 11 мая

22 марта. Mossovetinfo.ru – Временные отключения горячей воды в Москве в 2021 году планируется начать с 11 мая, когда установится стабильно теплая погода, сообщает пресс-служба МОЭК.



Отключения необходимы для проведения ремонтных работ, в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.



В настоящее время на тепловых сетях начались гидравлические испытания и ремонтные работы на тех участках, которые можно выделить, не отключая потребителей от подачи тепла и горячей воды.



Столь раннее начало ремонтных работ позволяет выполнить их в полном объеме и выдерживать в летний период минимальный 10-дневный режим отключения горячей воды.