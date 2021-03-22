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Город (Москва и область)     22.03.2021 11:58

Временные отключения горячей воды в Москве в 2021 году начнутся 11 мая

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Теги:  МОЭК  горячая вода  отключение горячей воды 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Временные отключения горячей воды в Москве в 2021 году планируется начать с 11 мая, когда установится стабильно теплая погода, сообщает пресс-служба МОЭК.

Отключения необходимы для проведения ремонтных работ, в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

В настоящее время на тепловых сетях начались гидравлические испытания и ремонтные работы на тех участках, которые можно выделить, не отключая потребителей от подачи тепла и горячей воды.

Столь раннее начало ремонтных работ позволяет выполнить их в полном объеме и выдерживать в летний период минимальный 10-дневный режим отключения горячей воды.

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Карта места

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Теги: 
МОЭК  горячая вода  отключение горячей воды 

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