12 сентября. Mossovetinfo.ru – С 2012 года время ожидания ответа диспетчера скорой помощи по телефону 103 сократилось в Москве с 45 до 4 секунд, сообщается на портале mos.ru.



После поступления вызова диспетчеры передают информацию медицинской бригаде в течение 2 минут. После этого скорая приезжает на вызов в среднем в течение 12 минут.



Ежедневно в едином городском диспетчерском центре московской скорой помощи дежурит 200 диспетчеров, из которых 65 принимают вызовы по телефону 103. Звонки по телефону принимают фельдшеры и медсестры со средним специальным медицинским образованием.



Также отмечается, что во всех дежурных сменах работают сотрудники, которые владеют английским языком, чтобы принимать вызовы от иностранцев. В ближайшее время в сменах появятся сотрудники, которые владеют испанским языком.