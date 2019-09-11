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Город (Москва и область)
12.09.2019, 09:00
Время ожидания ответа диспетчера скорой помощи сократилось до 4 секунд
12 сентября. Mossovetinfo.ru – С 2012 года время ожидания ответа диспетчера скорой помощи по телефону 103 сократилось в Москве с 45 до 4 секунд, сообщается на портале mos.ru. После поступлени...
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Город (Москва и область)
11.09.2019, 16:12
Программа «Моя улица» стала лауреатом международной премии
11 сентября. Mossovetinfo.ru – Московская программа благоустройства «Моя улица» стала лауреатом международной премии Urban Land Institute Global Awards for Excellence, сообщается на официальном сай...
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Город (Москва и область)
11.09.2019, 15:27
В Москве зафиксирована самая высокая температура для 11 сентября за 70 лет
11 сентября. Mossovetinfo.ru – Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве с 1948 года, сообщает центр погоды «Фобос». На метеостанции на ВДНХ сегодня зафиксирована температура в +26,3°. С ...