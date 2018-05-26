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Город (Москва и область)     28.05.2018, 10:10

Время работы «Аэроэкспрессов» в дни матчей ЧМ-2018 в Москве продлят до 3 часов ночи

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Теги:  Аэроэкспресс  время работы  ЧМ-2018  поезда 

28 мая. Mossovetinfo.ru – Поезда «Аэроэкспресс» в Москве будут ходить до 03:00 в ночь с 27 на 28 июня, с 3 на 4 и с 11 на 12 июля, сообщается на официальном сайте компании.

Ожидается, что именно в эти дни на «Аэроэкспресс» выпадет пиковая нагрузка, в связи с этим решено увеличить количество поездов. В остальные дни ЧМ-2018 «Аэроэкспрессы» будут ходить по обычному расписанию.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля, на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве матчи турнира примут стадионы «Лужники» и «Спартак». Всего в Москве пройдет 7 матчей чемпионата, включая матч открытия, один из полуфиналов и финал турнира.


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Карта места

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Теги: 
Аэроэкспресс  время работы  ЧМ-2018  поезда 

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