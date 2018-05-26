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Город (Москва и область)
28.05.2018, 10:10
Время работы «Аэроэкспрессов» в дни матчей ЧМ-2018 в Москве продлят до 3 часов ночи
28 мая. Mossovetinfo.ru – Поезда «Аэроэкспресс» в Москве будут ходить до 03:00 в ночь с 27 на 28 июня, с 3 на 4 и с 11 на 12 июля, сообщается на официальном сайте компании. Ожидается, что име...
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Город (Москва и область)
27.05.2018, 13:24
Более 15 тысяч человек приняли участие в благотворительном марафоне «Бегущие сердца» в Москве
27 мая. Mossovetinfo.ru – Более 15 тысяч человек приняли участие в благотворительном марафоне «Бегущие сердца» по центральным улицам Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. ...
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Город (Москва и область)
26.05.2018, 16:14
Протяженность Юго-Восточной хорды может составить около 40 километров - Собянин
26 мая. Mossovetinfo.ru – Протяженность Юго-Восточной хорды, проект строительства которой находится в предпроектной разработке, может составить около 40 километров. Об этом сообщил мэр Москвы Серге...