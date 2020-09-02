2 сентября. Mossovetinfo.ru – Всего дома и социальные объекты Москвы подготовлены к отопительному сезону в установленный срок – к 1 сентября, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



По словам Бирюкова, к отопительному сезону подготовлено 33,9 тысячи жилых домов, около 8,7 тысячи социальных объектов и более 30,5 тысячи других зданий.



Были проведены испытания на тепловых и водопроводных сетях, подготовлены ТЭЦ, котельные и тепловые пункты, проведен профилактический ремонт газовых сетей и газопроводов.



При этом, Бирюков подчеркнул, что несмотря на то, что в этом году из-за пандемии коронавируса начало подготовки к новому отопительному сезону было отложено до 1 июля, все работы были выполнены в срок и завершены к 1 сентября.